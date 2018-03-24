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Виталий Кличко рассказал будет ли баллотироваться в президенты Украины

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Кличко заявил, что думает баллотироваться ли в президенты Украины
Кличко заявил, что думает баллотироваться ли в президенты Украины / Фото из открытых источников

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что размышляет о будущих президентских выборах, но сначала должен выполнить все, что обещал киевлянам.

Об этом он сказал в Берлине на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", передает "Укринформ".

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Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал. Каждый имеет политические амбиции, но к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте,
– подчеркнул Кличко.

По словам мэра украинской столицы, в первую очередь он должен выполнить все данные обещания перед жителями Киева.

"Люди будут говорить, что я обещал очень много, а потом сказал: мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я должен свои персональные перспективы реализовать на другом месте. У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", – отметил мэр Киева.

Напомним, недавно глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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