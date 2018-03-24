Віталій Кличко розповів, чи балотуватиметься у президенти України

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що роздумує щодо майбутніх президентських виборівв Україні, але спочатку повинен виконати все, що обіцяв киянам.

Про це він сказав у Берліні на панельній дискусії "Україна: в полоні кризи?", передає "Укрінформ".

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Ви говорите про президентські вибори в наступному році... Я думаю. Але я б хотів довести до кінця все, що обіцяв. Кожен має політичні амбіції, але на жаль, тут не виходить так швидко, як у спорті,

– підкреслив Кличко.

За словами мера української столиці, найперше він повинен виконати усі дані обіцянки перед жителями Києва.

"Люди будуть говорити, що я обіцяв дуже багато, а потім сказав: мені дуже шкода, але нові вибори, і хтось інший повинен виконати мої обіцянки, а я маю свої персональні перспективи реалізувати на іншому місці. У мене в житті є принцип: я повинен тримати слово і виконувати його до кінця", – зазначив мер Києва.

Нагадаємо, нещодавно голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу губернаторів України.