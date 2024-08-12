Решение об отстранении Граждана Киевский районный суд Одессы принял еще 24 июля. Впрочем, документ обнародовали только 7 августа.

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Граждан не видит законных оснований для своего отстранения

Отстранение городского голову Белгорода-Днестровского в суде обосновали тем, что он может использовать свои связи и влиять на неустановленных следствием участников дела. Также Граждану известны анкетные данные потерпевшей и свидетелей, на показания которых ссылается обвинение.

Подозреваемый отметил, что события, которые изложены в сообщении о подозрении, не касаются его должности, а потому он не видит законных оснований для его отстранения,

– говорится в документе.

Напомним, что СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовали преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Во главе банды стоял Виталий Граждан.

По данным следствия, группировка стремилась незаконно завладеть базой отдыха на берегу Черного моря. Она угрожала владелице облить ее кислотой и требовала у нее передать 50% корпоративных прав.

Граждана задержали как раз во время получения задатка от покупателей в размере 30 тысяч долларов США. Участникам преступной группы грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.