Рішення про відсторонення Граждана Київський районний суд Одеси ухвалив ще 24 липня. Втім, документ оприлюднили лише 7 серпня.

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Граждан не вбачає законних підстав для свого відсторонення

Відсторонення міського голову Білгорода-Дністровського у суді обґрунтували тим, що він може використовувати свої зв'язки та впливати на невстановлених слідством учасників справи. Також Граждану відомі анкетні дані потерпілої та свідків, на показання яких посилається обвинувачення.

Підозрюваний зазначив, що події, які викладені у повідомленні про підозру, не стосуються його посади, а тому він не вбачає законних підстав для його відсторонення,

— йдеться у документі.

Нагадаємо, що СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. На чолі банди стояв Віталій Граждан.

За даними слідства, угруповання прагнуло незаконно заволодіти базою відпочинку на березі Чорного моря. Воно погрожувало власниці обілляти її кислотою та вимагало у неї передати 50% корпоративних прав.

Граждана затримали якраз під час отримання завдатку від покупців у розмірі 30 тисяч доларів США. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.