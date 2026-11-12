На встречу с Путиным: спецпредставители Трампа прилетели в Москву

Специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Сразу после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся к Владимиру Зеленскому.

Как сообщили российские СМИ, самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту "Внуково".

Что известно о прибытии американцев в Москву?

В аэропорту делегацию встретил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.



Встреча американцев с Дмитриевым в Москве / Росмедиа

Визит переговорщиков происходит сразу после завершения двухдневных трехсторонних консультаций между делегациями Украины, США и России в Абу-Даби.

Американская сторона планирует напрямую обсудить с лидерами двух государств вопросы, которые поднимались в ходе переговорного процесса в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кортеж американцев в Москве: смотрите видео росСМИ

Итоги трехстороннего раунда в Абу-Даби

По итогам встреч в ОАЭ участники выразили сдержанный оптимизм относительно темпов диалога. В частности, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны "приблизились к миру".

В то же время представитель украинской делегации Давид Арахамия подчеркнул наличие четких перспектив для достижения договоренностей. По его словам, в настоящее время наблюдается "хорошая динамика", которая позволяет рассчитывать на подписание соглашения до Нового года.

Джаред Кушнер также назвал дискуссии непростыми и содержательными, отметив, что участники переговоров увидели новые возможности для дальнейшего урегулирования.

Позиция Киева и ожидания от визита

После завершения консультаций в Москве американские представители отправятся в Дублин, где запланирована личная встреча с президентом Украины.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Ирландии подчеркнул, что Киев рассчитывает получить от посланников четкую реакцию Кремля на гуманитарные инициативы и предложения по безопасности.

В частности, в ходе переговоров затрагивались вопросы масштабного обмена пленными по формулам "1000 на 1000" или "1200 на 1200", энергетического перемирия и прекращения огня на море.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинская сторона ожидает услышать результаты обсуждения этих пунктов с российским руководством, о чем ранее подробно писали в материале о том, какие ожидания у Владимира Зеленский поделился своими ожиданиями т от поездки американских переговорщиков.

Кроме того, на повестке дня остается потенциальная организация трехсторонней встречи непосредственно на уровне лидеров государств.