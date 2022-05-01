Соответствующее решение правительства датировано 26 апреля. Новый срок полномочий Юрия Витренко начался 30 апреля и продлится 1 год.

Заметьте Что известно о новом главе "Нафтогаза" Юрии Витренко: биография

С Витренко должны подписать договор

Согласно постановлению правительства, теперь Кабинет Министров должен подписать новый контракт с Юрием Витренко. От Кабмина подписантом будет вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Утвердить условия контракта, который будет заключаться с председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Витренко Юрием Юрьевичем, установить размер его вознаграждения, указанного в условиях контракта, прилагаемых к оригиналу этого распоряжения", – говорится в постановлении правительства.

В Официальном вестнике Украины в разделе относительно некоторых вопросов правления "Нафтогаза" только изменят дату – с 29 апреля 2021 на 29 апреля 2022 года.

Витренко в должности главы "Нафтогаза": главное

29 апреля 2021 года правительство назначило председателем правления "Нафтогаза" исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требовало расторгнуть договор с Юрием Витренко, называя его незаконным, однако по иску самого Витренко Окружной административный суд Киева приостановил его увольнение с должности;

В должности Витренко в 2021 году сменил Андрея Коболева, возглавлявшего "Нафтогаз" более 7 лет;

После назначения Витренко в "Нафтогазе" начались кадровые изменения. В отставку ушел Наблюдательный совет и советница Андрея Коболева Лана Зеркаль. Также в СМИ было много информации о том, что западные партнеры были недовольны изменениями в руководстве "Нафтогаза".

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