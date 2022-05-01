Відповідне рішення уряду датоване 26 квітня. Новий термін повноважень Юрія Вітренка розпочався 30 квітня і триватиме 1 рік.
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З Вітренком мають підписати договір
Відповідно до ухвали уряду, тепер Кабінет Міністрів повинен підписати новий контракт з Юрієм Вітренком. Від Кабміну підписантом буде віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Вітренком Юрієм Юрійовичем, установити розмір його винагороди, зазначеної в умовах контракту, що додаються до оригіналу цього розпорядження", – йдеться в ухвалі уряду.
В Офіційному віснику України у розділі щодо деяких питань правління "Нафтогазу" лише змінять дату – з 29 квітня 2021 на 29 квітня 2022 року.
Вітренко на посаді голови "Нафтогазу": головне
- 29 квітня 2021 року уряд призначив головою правління "Нафтогазу" виконувача обов'язків міністра енергетики України Юрія Вітренка;
- Національне агентство з питань запобігання корупції вимагало розірвати договір з Юрієм Вітренком, називаючи його незаконним, однак за позовом самого Вітренка Окружний адміністративний суд Києва призупинив його звільнення з посади;
- На посаді Вітренко у 2021 році змінив Андрія Коболєва, який очолював "Нафтогаз" понад 7 років;
- Після призначення Вітренка у "Нафтогазі" почалися кадрові зміни. У відставку пішла Наглядова рада та радниця Андрія Коболєва Лана Зеркаль. Також у ЗМІ було багато інформації про те, що західні партнери були незадоволені змінами в керівництві "Нафтогазу".
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