Юрий Витренко уйдет в отставку из-за якобы конкуренции с Денисом Шмыгалем. Это произойдет, когда на Банковой найдут замену на должность министра энергетики.

По данным СМИ, слухи об отставке Витренко правдивые. Он якобы действительно увольнялся.

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Почему Витренко подает в отставку

За 3 месяца работы настроение чиновника изменилось – энтузиазм ушел, пришла апатия. А всему виной, мол, давление премьера, которое не дает Витренко работать. Сам руководитель Минэнерго отказывается выносить "сор из избы" и отрицает разногласия с шефом.

Шмыгаль блокирует работу чиновника

По данным издания, Шмыгаль пытался избавиться от Витренко, когда увидел в нем своего преемника. "Премьер решил действовать до времени "Ч", пока Банковая не занялась активными смотринами следующего главы Кабмина."

Шмыгаль не на шутку испугался конкуренции и заблокировал Витренко в правительстве. Он на многих смотрит с подозрением, хотя, вполне может упустить и других соперников – Чернышева или даже Марченко,

– заметило издание.

Витренко видит себя в кресле премьера

Экс-глава Минэнерго Алексей Оржель предполагает, что Витренко не желает оставаться временным министром, а рассматривает себя по меньшей мере в кресле первого вице-премьера с перспективой сменить Шмыгаля.

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"Рейтинг нынешнего руководителя Кабмина чрезвычайно низкий. Логично, что его вскоре захотят убрать. Понимая такое развитие событий, Шмыгаль сделал все, чтобы не дать потенциальному конкуренту себя показать", – подчеркнул Оржель.

Издание добавило, что Шмыгаль выбрал тактику "гасить" инициативы Витренко как на нижних ступенях бюрократии, так и на своей премьерской.

"Президент не отслеживает повседневную рутину правительства. И физически не успевает расчищать дорогу в Кабмине под планы Витренко. Для последнего это означает одно: изо дня в день иметь дело с непосредственным шефом – Шмыгалем", – подытожило издание.

Обратите внимание! Сам Витренко говорил, что информация о его отставке, – слухи. Он заявил, что сейчас Украине хватает внешних угроз, поэтому он продолжает работать в команде Минэнерго.