Юрій Вітренко піде у відставку через буцімто конкуренцію з Денисом Шмигалем. Це станеться, коли на Банковій знайдуть заміну на посаду міністра енергетики.

За даними ЗМІ, чутки про відставку Вітренка правдиві. Він нібито звільнявся насправді.

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Чому Вітренко подає у відставку

За 3 місяці роботи настрій чиновника змінився – ентузіазм пішов, прийшла апатія. А всьому виною, мовляв, тиск прем'єра, який не дає Вітренку працювати. Сам керівник Міненерго відмовляється виносити "сміття з хати" і заперечує розбіжності з шефом.

Шмигаль блокує роботу чиновника

За даними видання, Шмигаль намагався позбутися Вітренка, коли побачив у ньому свого наступника. "Прем'єр вирішив діяти до часу "Ч", поки Банкова не зайнялася активними оглядинами наступного глави Кабміну."

Шмигаль не на жарт злякався конкуренції і заблокував Вітренка в уряді. Він на багатьох дивиться з підозрою, хоча, цілком може проґавити й інших суперників – Чернишова або навіть Марченка,

– зауважило видання.

Вітренко бачить себе у кріслі прем'єра

Ексглава Міненерго Олексій Оржель передбачає, що Вітренко не бажає залишатися тимчасовим міністром, а розглядає себе щонайменше в кріслі першого віцепрем'єра з перспективою змінити Шмигаля.

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"Рейтинг нинішнього керівника Кабміну надзвичайно низький. Логічно, що його незабаром захочуть прибрати. Розуміючи такий розвиток подій, Шмигаль зробив все, щоб не дати потенційному конкуренту себе показати", – наголосив Оржель.

Видання додало, що Шмигаль обрав тактику "гасити" ініціативи Вітренка як на нижніх щаблях бюрократії, так і на своєму, прем'єрському.

"Президент не відстежує повсякденну рутину уряду. І фізично не встигає розчищати дорогу в Кабміні під плани Вітренка. Для останнього це означає одне: з дня в день мати справу з безпосереднім шефом – Шмигалем", – підсумувало видання.

Зверніть увагу! Сам Вітренко казав, що інформація про його відставку, – чутки. Він заявив, що наразі Україні вистачає зовнішніх загроз, тому урядовець продовжує працювати у команді Міненерго.