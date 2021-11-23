Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами новых санкций касательно российского газопровода.
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Условия снятия США санкций против "Северного потока-2"
Для того, чтобы санкции отменили, Россия должна полностью изменить свою стратегию.
Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и придерживаться европейского законодательства,
– подчеркнул глава "Нафтогаза".
Витренко добавил, что Москва также должна прекратить использовать газ как оружие, а начать рассматривать его как товар, а также перестать использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы.
Новые санкции США против газопровода: что известно
В Госдепе США объявили о введении новых санкций против "Северного потока-2".
Под ограничения попали 2 судна, которые прокладывали кремлевский трубопровод, а также компания Transadria Ltd, которая участвует в проекте. Одно из судов, Marlin, "идентифицируют как конфискованную собственность".
Текст сообщения Юрия Витренко:
Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2". Они могут быть сняты либо пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и придерживаться европейского законодательства, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать ее как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы.