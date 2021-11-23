Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами новых санкций касательно российского газопровода.

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Условия снятия США санкций против "Северного потока-2"

Для того, чтобы санкции отменили, Россия должна полностью изменить свою стратегию.

Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и придерживаться европейского законодательства,

– подчеркнул глава "Нафтогаза".

Витренко добавил, что Москва также должна прекратить использовать газ как оружие, а начать рассматривать его как товар, а также перестать использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы.

Новые санкции США против газопровода: что известно

В Госдепе США объявили о введении новых санкций против "Северного потока-2".

Под ограничения попали 2 судна, которые прокладывали кремлевский трубопровод, а также компания Transadria Ltd, которая участвует в проекте. Одно из судов, Marlin, "идентифицируют как конфискованную собственность".

Обратите внимание! Россия 8 ноября сообщила, что достроила "Северный поток-2". Однако перед запуском российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. В частности, должна быть соблюдена норма, что компания, которая транспортирует газ, не может его добывать и поставлять его.

Текст сообщения Юрия Витренко:

Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2". Они могут быть сняты либо пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и придерживаться европейского законодательства, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать ее как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы.