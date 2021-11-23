Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що Україна підтримує введення Сполученими Штатами нових санкцій про російського газопроводу.
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Умови зняття США санкцій проти "Північного потоку-2"
Для того, аби санкції скасували, Росія повинна повністю змінити свою стратегію.
Вони можуть бути зняті або переглянуті тільки у випадку, коли Росія гратиме за правилами та дотримуватиметься європейського законодавства,
– наголосив глава "Нафтогазу".
Вітренко додав, що Москва також має припинити використовувати газ як зброю, а почати розглядати її як товар, а також перестати використовувати газ для політичного тиску або як елемент військової загрози.
Нові санкції США проти газопроводу: що відомо
У Держдепі США оголосили про запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".
Під обмеження потрапили 2 судна, які прокладали кремлівський трубопровід, а також компанія Transadria Ltd, яка бере участь у проєкті. Одне із суден, Marlin, "ідентифікують як конфісковану власність".
Текст допису Юрія Вітренка:
Ми підтримуємо введення нових санкцій США проти "Північного потоку-2". Вони можуть бути зняті або переглянуті тільки у випадку, коли Росія гратиме за правилами і дотримуватиметься європейського законодавства, не використовуватиме газ як зброю, а почне розглядати її як товар, перестане використовувати газ для політичного тиску або як елемент військової загрози.