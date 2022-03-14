Речь идет о доме стоимостью 50 миллионов фунтов в Найтсбридже. Митингующие планируют оставаться в имении, пока Путин не прекратит боевые действия в Украине.

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На доме вывесили плакаты

В находящийся под санкциями дом российского олигарха участники акций попали 14 марта. Они говорят: помещение нужно использовать для украинских беженцев. На Белгрейв-сквер вывесили флаг и плакаты "Русский корабль, иди на**й", а также "Имущество освобождено"

Проникли в помещение представители британского анархистского движения – сквотеров. Они говорят: санкций не достаточно, Путин должен понести ответственность за все свои преступные действия.

В доме было несколько молодых парней / Фото Daily Mail

Что известно об имении Дерипаски в Лондоне

Дом принадлежит семье Олега Дерипаски. Он является одним из 7 олигархов, против которых Великобритания ввела санкции на прошлой неделе. Активисты говорят, что особняк нефтяного магната так и не был арестован.