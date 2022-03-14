Мовиться про будинок вартістю 50 мільйонів фунтів у Найтсбриджі. Мітингувальники планують залишатись у маєтку, аж поки Путін не припинить бойові дії в Україні.
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На будинку вивісили плакати
У будинок російського олігарха, який перебуває під санкціями, учасники акцій потрапили 14 березня. Вони кажуть: приміщення треба використати для українських біженців. На Белгрейв-сквер вивісили прапор та плакати "Російський корабель іди на**й", а також "Майно звільнено"
Проникли у приміщення представники британського анархістського руху – сквотерів. Вони кажуть: санкцій недорстатньо, Путін має понести відповідальність за всі свої злочинні дії.
У будинку було кілька молодиків / Фото Daily Mail
Що відомо про маєток Дерипаски в Лондоні
Будинок належить родині Олега Дерипаски. Він є одним із 7 олігархів, проти яких Велика Британія ввела санкції минулого тижня. Активісти кажуть, що особняк нафтового магната так і не заарештували.
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