Мовиться про будинок вартістю 50 мільйонів фунтів у Найтсбриджі. Мітингувальники планують залишатись у маєтку, аж поки Путін не припинить бойові дії в Україні.

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На будинку вивісили плакати

У будинок російського олігарха, який перебуває під санкціями, учасники акцій потрапили 14 березня. Вони кажуть: приміщення треба використати для українських біженців. На Белгрейв-сквер вивісили прапор та плакати "Російський корабель іди на**й", а також "Майно звільнено"

Проникли у приміщення представники британського анархістського руху – сквотерів. Вони кажуть: санкцій недорстатньо, Путін має понести відповідальність за всі свої злочинні дії.

У будинку було кілька молодиків / Фото Daily Mail

Що відомо про маєток Дерипаски в Лондоні

Будинок належить родині Олега Дерипаски. Він є одним із 7 олігархів, проти яких Велика Британія ввела санкції минулого тижня. Активісти кажуть, що особняк нафтового магната так і не заарештували.

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