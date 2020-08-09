12 лет назад Россия вторглась в Грузию. И война стала типичной в "матрицы поведения" Кремля. Поэтому Украина должна обратить на это внимание и сделать выводы.

12 лет с момента начала войны "08.08.08". Дата заметная и знаковая. И мысль о том, что тогда мир не увидел предупреждения и не сделал выводов, о том, что безнаказанность для РФ послужит приглашением продолжить агрессию, выглядит аксиомой. Даже для тех, кто "навеки с Россией". Эти жалеют, что тогда "не взяли Тбилиси, хотя могли". И с 2014 года РФ воюет против Украины.

"Русскомирцы" кричат, что о том, что войны нет, поскольку "Украина не спешит объявлять войну и отвоёвывать Крым и Донбасс".

Важно! Россия вторглась в Грузию 12 лет назад, в Украину – 6: совместное заявление стран в ООН

Ну так, война – это, в том числе и умение выжидать и не ввязываться в бой на условиях противника, когда он сильнее. Их любимая Россия в ипостаси СССР в 1934 году установила дипломатические отношения с Румынией. При этом не признавая факта вхождения в королевство Бессарабии. На картах эта территория штриховалась и обозначалась как "оккупированная королевской Румынией в 1918 году". Когда условия в 1940 году поменялись (после сговора с Гитлером в 1939 и с началом Мировой войны), тогда кремлевские и выставили Бухаресту ультиматум, и провели войсковую операцию по оккупации, и организовали Молдавскую ССР. Так что вопрошатели, "а чего не воюете" пусть вспомнят свою историю и заткнутся.

Но раз война идет – таким образом, на истощение и с хитростями, провоцированием слабого на действия, которые будут ему невыгодны, то из истории "08.08.08" нужно сделать и другие выводы. Ведь Москва в своих военных, информационных операциях и дипломатических действиях достаточно шаблонна. И то, что сработало однажды, с очень большой вероятностью использует ещё раз. Речь об учениях "Кавказ 2020", которые пройдут 21-26 сентября. Непосредственно войне "08.08.08" предшествовали аналогичные учения. Тоже "Кавказ", только, соответствующего года: "Кавказ 2008". Учения широко освещались, они проходили с 15 июля по 2 августа. Масштаб их был, конечно, поменьше нынешних, задекларированы были восемь тысяч участников из разных силовых ведомств с семьюстами боевыми машинами и тридцатью боевыми самолетами и вертолетами. Но в движение пришла вся военная машинерия юга РФ. Даже на Каспии высаживался десант. Кроме того, переброшены были десантники из Пскова. Заголовки статей кричали про "условное уничтожение пятисот террористов во время учений".

Другие заголовки насмехались над Грузией, МИД которой заявлял о недопустимости "учений по проведению операции по принуждению к миру и борьбе с терроризмом на территории Абхазии и Цхинвальского региона, неконтролируемых Тбилиси". Действительно, "ха-ха, что там грузины заявлять могут, тем более смешна эта обеспокоенность действиями вблизи своих границ, ведь никто на них нападать не собирается, кому они нужны"… Но по окончанию всего этого действа никто не вернулся в пункты постоянной дислокации, а остался на месте в лагерях, получив дополнительный боекомплект. С точки зрения "войны как пути обмана" произошла операция прикрытия выдвижения войск, которые обычно скрывают. Тут скрывать было не надо. Войска, мол, сосредоточены для учений, которые только что закончились и не успели разъехаться. И со всеми только что отработанными навыками, свежим чувством горного ТВД, картами районов они двинулись на Грузию…

Теперь территория учений намного шире, задействованных в них сил и средств на порядки больше (только личного состава до 120 тысяч). Задействован Черноморский флот практически полным составом. Так и противник теперь другой – Украина с большей и опытной армией. И условия другие. По всей протяженности украинско-российской границы созданы новые стратегические соединения российской армии. А на оккупированных территориях Донбасса практически первым эшелоном для возможного вторжения развернуты два корпуса тех, "с кем Киеву надо прямо разговаривать" по мнению Кремля. С теми самыми, что откуда-то, но якобы не из РФ, взяли пятьсот танков, тысячу бронированных машин и почти столько же разных артиллерийских орудий.

Решатся или нет в Кремле повторить сценарий 12-летней давности зависит от многих факторов. И от внешнеполитической конъюнктуры (ситуация с Беларусью и прогнозы по выборам в США, например), и от внутренней повестки (привет из Хабаровска), и от того, насколько слабой будет казаться Украина. Опять же значение имеет повод: вроде "обстрела в Майниле" с которого началась "Зимняя война" в 1939 году или, допустим, "водный геноцид со стороны Киева в Крыму". Но смотреть на такую перспективу и Украине и ее союзникам необходимо как на абсолютно реальную. Тревожным будет из-за российских фашистов-милитаристов месяц сентябрь, или, по-украински вересень…

Важная новость: Грузия полностью готова вступить в НАТО

P.S. "Тревожный месяц вересень" называлась книга одного киевского русского писателя еще времен стабильного СССР. По ней еще и фильм был снят. Книга, полная психологизма и в общем-то хорошая. Про год-1944 в украинском Полесье, когда украинцы друг с другом в лесах воевали. Потому как такова судьба бездержавного народа: вынужденно воевать или за одного, или за другого оккупанта. Сейчас свое государство и своя армия есть. И колаборанты, воюющие за Москву, оправдания не имеют.

Источник: Site.ua