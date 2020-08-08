7 августа в 12-ю годовщину вооруженной агрессии России в Грузию постоянные представительства Украины и Грузии при ООН сделали совместное заявление – о нарушении прав человека, похищения людей, блокировании гуманитарного доступа и других преступлениях России на оккупированных ею территориях.

Об этом рассказал в фейсбуке речник постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко .

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Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) – фактически оккупированные Россией территории Грузии, а в Украине такие – это Крым и части Донецкой и Луганской областей. В Грузию Россия вторглась в 2008, в Украину – в 2014.

Украина как никто другой понимает боль грузин из-за войны и оккупации части их территории,

– отметил Николенко.

Главное из совместного заявления Украины и Грузии в ООН

7 августа – 12 лет с начала масштабной военной агрессии России против Грузии и оккупации Абхазии и Цхинвали.

Украина и Грузия осуждают оккупацию и аннексию этих регионов и призывают Россию "немедленно приступить к выполнению своих обязательств" по полному выводу своих войск с территории Грузии и отмене признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвали.

Страны очень обеспокоены из-за ухудшения состояния безопасности, соблюдения прав человека, гуманитарной ситуации в оккупированных регионах, а также из-за частого проведения Россией военных учений на границах.

Особую опасность представляют гибридные средства войны и пропагандистские мифы, которыми Россия постоянно атакует Грузию (Украину, собственно, не меньше).

Страны призывают Россию допустить наблюдателей ОБСЕ к оккупированным территориям в полном объеме их полномочий (та же проблема есть и в Украине – оккупанты не всюду пускают представителей ОБСЕ).

Украина также в очередной раз подтвердила полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ.

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