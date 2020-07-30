Уже не украинцы, а "проходимцы из Грузии": в Хабаровске нашли новых "виновных" в протестах
Сначала акции в поддержку бывшего губернатора Фургала в Хабаровске были "праведным гневом народа". Но потом туда "слетелись все известные проходимцы", в том числе и из Грузии.
Такую позицию высказал новый исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, назначенный Путиным, Михаил Дегтярев в интервью Сергею Шнурову, который теперь работает продюсером на канале RTVI.
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Дегтярев сказал, что якобы понимает "праведный гнев народа Хабаровского края", потому и его лично задержание Фургала "резануло по сердцу". Но, видите ли, на этот гнев и массовость протестов слетелись проходимцы.
Слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и другим. Среди них и иностранцы. Они здесь, мы знаем. И из Грузии также,
– заявил Дегтярев.
А вот "Комменсанту" он намекнул на другое: "Я очень надеюсь, что полицию не будут провоцировать на крайние действия".
Коротко о ситуации в Хабаровске
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и обвинили в причастности к заказным убийствам. Он себя виновным не признает.
- В ответ местные жители вышли на масштабные массовые протесты, чтобы поддержать политика.
- Вместе с тем Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку из-за "потерт доверия" и назначил Дегтярева исполняющим обязанности главы региона.
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