Сначала акции в поддержку бывшего губернатора Фургала в Хабаровске были "праведным гневом народа". Но потом туда "слетелись все известные проходимцы", в том числе и из Грузии.

Такую позицию высказал новый исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, назначенный Путиным, Михаил Дегтярев в интервью Сергею Шнурову, который теперь работает продюсером на канале RTVI.

Напомним В Хабаровске люди устроили массовый митинг и требуют отставки Путина

Дегтярев сказал, что якобы понимает "праведный гнев народа Хабаровского края", потому и его лично задержание Фургала "резануло по сердцу". Но, видите ли, на этот гнев и массовость протестов слетелись проходимцы.

Слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и другим. Среди них и иностранцы. Они здесь, мы знаем. И из Грузии также,

– заявил Дегтярев.

А вот " Комменсанту " он намекнул на другое: "Я очень надеюсь, что полицию не будут провоцировать на крайние действия".

К слову, известный прокремлевский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев увидел в протестах в Хабаровске "украинский след".

Коротко о ситуации в Хабаровске

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и обвинили в причастности к заказным убийствам. Он себя виновным не признает.

В ответ местные жители вышли на масштабные массовые протесты, чтобы поддержать политика.

Вместе с тем Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку из-за "потерт доверия" и назначил Дегтярева исполняющим обязанности главы региона.



Встретили назначение Дегтярева в Хабаровске не слишком тепло / Фото ТАСС