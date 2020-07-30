Спершу акції на підтримку колишнього губернатора Фургала в Хабаровську були "праведним гнівом народу". Але потім туди "злетілися всі відомі пройдисвіти", зокрема і з Грузії.

Таку позицію висловив новий виконувач обов'язків губернатора Хабаровського краю, призначений Путіним, Михайло Дегтярьов у інтерв'ю Сергію Шнурову, який тепер працює продюсером на каналі RTVI.

Нагадаємо У Хабаровську люди влаштували наймасовіший мітинг і вимагають відставки Путіна

Дегтярьов сказав, що начебто розуміє "праведний гнів народу Хабаровського краю", бо і його особисто затримання Фургала "різонуло по серцю". Але ж, бачите, на цей гнів і масовість протестів злетілися пройдисвіти.

Злетілися в край всі відомі пройдисвіти, хто займається організацією, накачуванням, провокаціями й іншим. Серед них і іноземці. Вони тут, ми знаємо. І з Грузії також,

– заявив Дегтярьов.

А от "Комменсанту" він натякнув на інше: "Я дуже сподіваюся, що поліцію не будуть провокувати на крайні дії".

До слова, відомий прокремлівський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов побачив у протестах в Хабаровську "український слід".

Коротко про ситуацію в Хабаровську

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня та звинуватили у причетності до замовних вбивств. Він себе винним не визнає.

У відповідь місцеві мешканці вийшли на масштабні масові протести, аби підтримати політика.

Водночас Володимир Путін 20 липня відправив Фургала у відставку через "втрату довіри" й призначив Дегтярьова виконувачем обов'язків голови регіону.



Зустріли призначення Дегтярьова у Хабаровську не надто тепло / Фото ТАСС

Цікава думка Хабаровський тест Кремля, або Останнє попередження Путіну