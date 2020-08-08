7 серпня у 12-ті роковини збройної агресії Росії до Грузії постійні представництва України та Грузії при ООН зробили спільну заяву – про порушення прав людини, викрадання людей, блокування гуманітарного доступу та інші злочини Росії на окупованих нею територіях.

Про це розповів у фейсбуці речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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Абхазія та Цхінвальський регіон (Південна Осетія) – фактично окуповані Росією території Грузії, а в Україні такі – це Крим та частини Донецької та Луганської областей. У Грузію Росія вдерлася у 2008, в Україну – у 2014.

Україна як ніхто інший розуміє біль грузинів через війну й окупацію частини їхньої території,

– наголосив Ніколенко.

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7 серпня – 12 років від початку масштабної військової агресії Росії проти Грузії та окупації Абхазії й Цхінвалі.

проти Грузії та окупації Абхазії й Цхінвалі. Україна та Грузія засуджують окупацію та анексію цих регіонів та закликають Росію "негайно розпочати виконання своїх зобов’язань" щодо повного виведення своїх військ із території Грузії та скасування визнання так званої незалежності Абхазії та Цхінвалі.

Країни дуже стурбовані через погіршення стану безпеки, дотримання прав людини, гуманітарної ситуації в окупованих регіонах, а також через часте проведення Росією військових навчань на кордонах.

Особливу небезпеку становлять гібридні засоби війни та пропагандистські міфи, якими Росія постійно атакує Грузію (Україну, власне, не слабше).

якими Росія постійно атакує Грузію (Україну, власне, не слабше). Країни закликають Росію допустити спостерігачів ОБСЄ до окупованих територій у повному обсязі їхніх повноважень (та ж проблема є і в Україні – окупанти не всюди пускають представників ОБСЄ).

Україна також вкотре підтвердила повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів.

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Що цікаво, Росія у своїй пропаганді Україну та Грузію намагається приплести всюди. От, наприклад, у протестах в Хабаровську росіяни побачили український та грузинський сліди, а затримання вагнерівців у Білорусі – виявляється, взагалі спецоперація СБУ.