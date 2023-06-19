Об этом 24 Каналу заявила исследователь-африканист Фундации Global Ukraine Марта Олейник-Демочко. Она заметила, что африканские страны страдают от войны последствиями.

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"Растут цены на продовольствие, на бензин и т.д. В этом контексте это для них важно", – сказала исследователь-африканист.

Но и на международной арене Африка много лет страдает от того, что маргинализированная. Она не вовлечена в мировые процессы. Поэтому поездка для Украины – это определенный шанс улучшить свой имидж. А для ЮАР – отвлечь своих граждан проблем в стране, в частности, коррупции.

Почему в Украину приехали представители именно этих государств

Делегацию стран Африки возглавили президент ЮАР Сирилл Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл. В делегации были и президенты Коморских островов, Замбии, премьер Египта. А также представители президентов Конго и Уганды.

ЮАР и Египет в делегацию привлекли из-за того, что они мощны экономически и политически среди африканских стран. А Сенегал – это африканская страна, которая первой начала "мирные инициативы" по урегулированию российско-украинской войны. Так президент страны Маки Салл, в частности, посещал Владимира Путина.

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Уганда, Замбия и Конго представляли разные части континента. Коморские острова присоединились к делегации уже после объявления миссии, чтобы придать ей большее значение. Все потому, что страна сейчас председательствует в Африканском союзе – крупнейшей региональной организации Африки. Саму же миссию организовывала Brazzaville Foundation, расположенная в Лондоне.

"Есть мнения, что выбор, кроме крупных государств, базировался еще также на личных контактах, личной дружбе руководителей фонда с определенными лидерами африканских стран", – рассказала Олейник-Демочко.

Вместе с тем для Украины было бы хорошо, если представители африканских стран будут и дальше в неё приезжать. Все, чтобы количество стран Африки, которые будут поддерживать украинское государство, среди этой миссии росло. Ведь сейчас они или пророссийские, или были нейтральны. Из проукраинских – только Замбия и Коморские острова.

Исследователь-африканист убеждена, что было бы хорошо, если бы туда присоединились Кения, Гана, Кот-д'Ивуар или страны, с которыми Украина может и развивает отношения. Те, которые дружески настроены к ней.

Почему важно сотрудничество со странами Африки

Для Украины важно, чтобы африканские страны поддерживали резолюцию ООН. Их голоса нужны для того, чтобы страна-агрессор, в частности, отвечала за все свои преступления.

Вместе с тем, поэтому и Россия борется за эти голоса. Если ее поддерживают, условно, 10 стран, сразу понятно, за кем правда. А если ее будут поддерживать 50 стран континента, то здесь уже ситуация для России будет выглядеть гораздо привлекательнее,

– отметила Марта Олейник-Демочко.

Также украинскому государству следует налаживать со странами Африки экономические связи, контакты для развития украинской экономики и реализации совместных проектов. А также для того, чтобы африканские страны прекращали сотрудничество со страной-агрессором, ограничивали с ней торговлю, вводили определенные санкции, прекращали любую экономическую поддержку и поступления в российский бюджет.

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