Глава внешней разведки России Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Ретклиффом

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом, которая состоялась во время его визита в Россию 25 августа. По словам Нарышкина, стороны обсудили ряд вопросов в рамках компетенции разведывательных служб, однако подробностей переговоров он не раскрыл.

Об этом Нарышкин рассказал в комментарии для российских СМИ.

Что известно о деталях переговоров?

Российский чиновник подчеркнул, что такие диалоги являются нормальным явлением для международных отношений.

Встречи спецслужб разных стран – обычная практика,

– отметил Нарышкин.

В ходе переговоров Нарышкин и Ретклифф обсудили ряд вопросов, относящихся к компетенции разведывательных служб. В то же время глава российской СВР не раскрыл подробностей беседы, назвав эту сферу "деликатной и особой".

Напомним, по данным Politico, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву 25 августа предупредил российских чиновников о недопустимости дальнейшей эскалации против союзников США по НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал поездку главы ЦРУ "полурутинной" и опроверг, что ее главной целью было убедить Кремль не испытывать решимость НАТО, признав лишь, что визит был связан со стремлением положить конец войне России против Украины.

В Кремле, со своей стороны, заявили, что Ретклифф прибыл в Москву для контактов между американскими и российскими спецслужбами.

Стоит отметить, что предыдущий известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда директором агентства был Уильям Бернс, который по поручению президента Джо Байдена встречался с Владимиром Путиным и его ближайшим окружением, пытаясь удержать Кремль от полномасштабного вторжения в Украину и предупредить о возможных последствиях такого решения.