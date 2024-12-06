Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что визит Ермака в США имел несколько целей. Возможно, прежде всего рассматривали организацию встречи Зеленского с Трампом еще до инаугурации.

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Почему Ермак ездил в США

Как отметил Романюк, Украине важно сейчас коммуницировать с командой Трампа и самим новоизбранным президентом США. Пока они только формируют свою концепцию завершения войны в Украине. И сейчас удачное время, чтобы команда Трампа учла там интересы нашего государства.

Была информация, что Ермак провел встречи с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и кандидатом на должность советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Можно предположить, что там договаривались о том, чтобы Трамп не замораживал Украине военную помощь с приходом на должность.

Украина также просит осознать риски, если не будет ее принятия в НАТО. Украина пытается сделать так, чтобы в возможных переговорах не было вопроса о внеблоковом статусе нашего государства,

– сказал Романюк.

Конечно же, украинская делегация работала над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и Трампа и после его инаугурации.

Какое решение примет Трамп через полтора месяца – не можем сказать. Но с аргументами от Украины и союзников есть надежда, что его позиция трансформируется в сторону Украины,

– подчеркнул Романюк.