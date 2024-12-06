Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що візит Єрмака до США мав кілька цілей. Можливо, насамперед розглядали організацію зустрічі Зеленського з Трампом ще до інавгурації.

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Чому Єрмак їздив до США

Як наголосив Романюк, Україні важливо зараз комунікувати з командою Трампа і самим новообраним президентом США. Поки що вони лише формують свою концепцію завершення війни в Україні. І зараз вдалий час, аби команда Трампа врахувала там інтереси нашої держави.

Була інформація, що Єрмак провів зустрічі з майбутнім віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майклом Волцем. Можна припустити, що там домовлялися про те, аби Трамп не заморожував Україні військову допомогу з приходом на посаду.

Україна також просить усвідомити ризики, якщо не буде її прийняття в НАТО. Україна намагається зробити так, аби в можливих переговорах не було питання про позаблоковий статус нашої держави,

– сказав Романюк.

Звісно ж, українська делегація працювала над тим, аби організувати зустріч Зеленського та Трампа також і після його інавгурації.

Яке рішення прийме Трамп через півтора місяця – не можемо сказати. Але з аргументами від України та союзників є сподівання, що його позиція трансформується в бік України,

– підкреслив Романюк.