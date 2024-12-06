Зустріч відбулася у четвер, 5 грудня, й стосувалася безпосередньо війни, яку Росія розгорнула та веде проти України. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Що відомо про зустріч Єрмака з Венсом та Волтцем

Як пише CNN, зустріч високопосадовців відбулася за участі заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергія Боєва. Згідно з оприлюдненою інформацією, розмова не стосувалася потенційного мирного плану або врегулювання війни, яка наразі триває у складній фазі.

Українська делегація надала Волтцу і Венсу свою оцінку ситуації на полі бою та налагодити з ними взаєморозуміння. За даними джерел видання, українські посадовці вважають, що їм це вдалося, і вони залишилися задоволені зустріччю з американськими представниками.

Також українська сторона змалювала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалася в деталі. Як зазначає співрозмовник видання, майбутній віцепрезидент США та кандидат на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки здебільшого слухали.

Водночас видання зауважує, що зустрічі з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником в справах щодо України, не було. Джерело CNN зауважило, що він відвідував Україну раніше і вже знайомий з Єрмаком, тому не було необхідності в зустрічі для встановлення контактів.

Нагадаємо, що також у США Єрмак провів продуктивні переговори з Джейком Салліваном, Джо Вілсоном, Ліндсі Гремом, Мітчем МакКоннеллом, Дж.Бассом, представниками обох партій США, а також з бізнесменами, включаючи Вільяма Акмана.