Крах экономики и судьба СССР: глава ЦРУ Ретклифф доставил в Москву строгое предупреждение

Директор американской разведки Ретклифф во время поездки в Россию в конце лета лично передал российскому руководству мрачный прогноз относительно будущего их государства. Главной угрозой для Кремля сейчас становятся не только боевые действия, но и неизбежный коллапс финансовой системы.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. О деталях закрытых переговоров стало известно западным союзникам благодаря отчетам американских спецслужб.

Почему глава ЦРУ ездил в Москву

Ретклифф прямо указал на реальное состояние экономики страны-агрессора. Россию может ждать судьба Советского Союза.

Ключевая опасность для Кремля таится далеко за пределами линии фронта. Настоящей угрозой для российских властей являются не столько боевые действия на Донбассе или регулярные удары украинских беспилотников по их территории, сколько глубокий экономический кризис.

В военном плане ситуация сводится к патовой. Но в экономическом плане Россия не справится. Экономика потерпит крах, как это произошло в Советском Союзе в конце холодной войны,

– пишет издание.

Ретклифф пытался донести до Путина, что ему не стоит рассчитывать на то, что Трамп в конечном итоге откажется от поддержки Зеленского, а потому нужно садиться за стол переговоров.

Напомним, что в конце августа Ретклифф посетил Москву, чтобы убедить российскую сторону вернуться к переговорам и признать невозможность победы в войне против Украины.

Кроме того, в сентябре по пути в США президент Владимир Зеленский провел тайную встречу с Ретклиффом в аэропорту Ирландии. По оценкам экспертов, стороны согласовывали позиции относительно реального положения России и дальнейшего давления на Кремль накануне важных переговоров в Вашингтоне.