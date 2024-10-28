Как, желая "мира", мировые лидеры на самом деле приближают новую войну и какой должна быть реакция – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Саммит в Казани

С 22 по 24 октября в Казани состоялся 16-й саммит неформального объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – БРИКС. В мероприятии, по словам россиян, приняли участие 42 иностранные делегации. Среди гостей – президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент ЮАР Сирил Рамафоса и министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Икер Виейра. С официальным визитом в Казани находился и генеральный секретарь ООН – Антониу Гутерреш.

Саммит завершился принятием Казанской декларации – путинского аналога итоговой декларации по результатам Саммита мира в Швейцарии. Среди провозглашенных "ценностей" участников мероприятия: продвижение мира, более представительного и справедливого международного порядка, обновленной и реформированной многосторонней системы, устойчивого развития и инклюзивного роста.

Путинская система имеет в основе три составляющие: ООН, ВТО и МВФ. Основные задачи: сохранить за собой роль "мирового полицейского", легитимного, хотя бы, в так называемом Глобальном юге, уменьшить санкционное давление, в частности, что касается финансовых операций.

Авторы Казанской декларации попытались выдать желаемое за действительное, засвидетельствовав свою приверженность двойным стандартам. В то время, как Россия не выполнила ни приказов о временных мерах, ни решения Международного Суда ООН от 30 января 2024 года, она настаивает на том, чтобы это сделал Израиль.

Вместе с признанием примата Устава ООН, особенно в части суверенного равенства государств, Россия фактически отрицает существование Украины как независимой страны и уничтожает украинскую нацию. Упоминания о биоразнообразии и защите окружающей среды в обстоятельствах, когда российские агенты целенаправленно наносят вред украинской окружающей среде, имеют смешной вид. В целом, документ является лучшим проявлением советского наследия: набор положений, которые никто не планирует выполнять.

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Визит Гутерреша противоречит соглашению между МУС и ООН

В июне этого года генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины посетить Саммит мира в Швейцарии. Зато уже в октябре он полетел в Татарстан, куда накануне для перевоспитания вывезли очередную группу украинских детей.

О преступлениях российских агентов Гутерреш не упомянул. В то же время, он назвал Саммит в Казани "чудом света" и попыткой "решить глобальные проблемы". Генсек отметил, что призвал Владимира Путина к установлению справедливого мира в Украине с ключевой ролью принципов Устава ООН. Он не обошел вниманием необходимость обеспечения безопасного судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности. Такой акцент был логичным, учитывая роль Гутерреша в так называемой зерновой инициативе.

Встреча Гутерреша с Путиным не соответствует соглашению между Международным уголовным судом и ООН, одобренном Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 58/318 от 13 сентября 2004 года. Согласно договору, ООН имеет общее обязательство воздерживаться от любых действий, которые могли бы подорвать авторитет решений МУС. В апреле 2013 года Генеральный секретарь Пан Ги Мун распространил инструкции по контактам между официальными лицами ООН и лицами, в отношении которых выданы ордера на арест.

Согласно распоряжениям предыдущего генсека ООН, контакты между представителями организации и лицами, в отношении которых выданы ордера на арест, должны быть ограничены. Единственное исключение – если это абсолютно необходимо для выполнения мандата ООН.

Представителями организации следует избегать присутствия на любой церемонии или подобном мероприятии, в котором участвует лицо с ордером на арест, а также не осуществлять стандартные контакты "вежливости".

Инструкции предусматривают, что, когда контакт является абсолютно необходимым, следует прилагать все усилия, чтобы взаимодействовать с лицами той же группы или партии, которые не являются фигурантами производств в МУС.

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Таким образом, даже если предположить, что визит Гутерреша имел целью восстановление международного мира и безопасности, то он должен был:

обратиться в Управление ООН по юридическим вопросам для получения консультаций по такому визиту;

посетить подобное мероприятие, инициированное Украиной (свидетельство нейтральности), отдать предпочтение онлайн-участию (кстати, так сделал президент Бразилии Лула да Силва);

отказаться от протокольных поклонов и других проявлений уважения Путину;

провести встречу с другим лицом – например, министром иностранных дел России, который пока не получил ордер на арест.

Решение МУС по Монголии

24 октября в день "провозглашения Казанской декларации" Палата досудебного производства МУС вынесла решение о нарушении Монголией международных обязательств по Римскому статуту в связи с невыполнением запроса Суда об аресте и передаче Путина. Вопрос о невыполнении Монголией запроса об аресте был передан в Ассамблею государств-участников в соответствии с положением 109(4) Регламента Суда.

Теперь Монголии грозит ряд "мягких наказаний". Например, открытый диалог с участием неправительственных организаций как форма своеобразного публичного осуждения или же добрые услуги со стороны председателя Ассамблеи с целью усилить будущее сотрудничество. Исключение Монголии из МУС, так же как досрочное завершение полномочий монгольского судьи Эрденебалсурена Дамдина не рассматривается как мера реагирования на нарушения.

Визит Гутерриша назовут "ошибкой" в истории ООН

Генеральный секретарь ООН является важной фигурой в деятельности МУС. Он хранит документы о присоединении к Римскому статуту, принимает и распространяет сообщения о выходе из него, созывает Конференцию по пересмотру для рассмотрения любых поправок к данному договору. Посягательство со стороны Генсека на авторитет решений МУС, "заигрывание" с лицом, в отношении которого выдан ордер на арест не соответствует упомянутой высокой миссии.

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В то же время, в противовес реакции в отношении государства-участника Римского статута, МУС является полностью бессильным по привлечению к любого рода ответственности Гутерреша.

Через несколько лет Гутерреш покинет пост генсека ООН. Будет избран новый глава, одновременно процесс привлечения Путина к ответственности непременно будет продолжаться. Очевидно, визит генсека в Казань будет признан "ошибкой" в истории ООН, ведь к миру и безопасности он так и не привел.

Стремление отдельных мировых лидеров "говорить" с Путиным о мире при отсутствии Украины – является лишь имитацией поиска путей завершения агрессии России. Единственное следствие таких действий – возвращение российского диктатора на международную арену, а, следовательно, неизбежная эскалация боевых действий, которая уже заметна по активизации атак на гражданское население в последнюю неделю.