Мировой российский терроризм

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой сразу на три источника. Как отмечается, таким образом Россия помогала проиранской группировке атаковать главную артерию мировой торговли, а также усилить дестабилизацию региона.

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Еще одна свежая новость – в Польше задержали диверсантов, подозреваемых в связях с Россией. По данным польских правоохранителей, связанная с российскими спецслужбами группа отправляла посылки со взрывчатыми веществами по Европе, Великобритании, а также тестировала доставку таких грузов в США и Канаду.

"Главными целями стали гражданские объекты, в частности, склады и крупные магазины, а основным методом – поджоги. Лица, которые выполняли задачи российских спецслужб, занимались, в частности, распространением в Европе курьерских посылок с закамуфлированными зажигательными веществами, которые поджигали часовой механизм во время транспортировки", – сообщает польская прокуратура.

Итак, Россия по всем признакам осуществляет деятельность в мировом масштабе, которую иначе как спонсорство терроризма не назвать.

Началось активное использование россиянами откровенно террористических методов именно с Украины. За время войны они использовали абсолютно все, что только может делать террорист:

неизбирательные обстрелы мирных городов;

сознательное уничтожение медицинских объектов (включая крупнейшую детскую больницу);

показательные убийства на камеру;

атака гражданских судов с целью запугивания;

уничтожение энергетической и любой другой инфраструктуры с целью психологического давления на гражданское население.

Все это видели и знают. Не надо думать, что россияне, используя как средство терроризма ракеты и бомбы, не избегают и "классического" терроризма. Недавно СБУ и Нацполиция по результатам спецоперации задержали двух российских агентов, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест украинской столицы. Цель – большое количество жертв среди мирного населения.

Подобных примеров – очень много. Просто на фоне ежедневного "шахедного" и ракетно-бомбового террора они теряются.

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Россияне поняли две простые вещи

Когда Украина справедливо требовала от США признания России государством-спонсором терроризма, в ответ только раздавались контраргументы: "Это опасно, разрывать с ядерной державой", "Это не будет эффективно", "Это может повредить единству Запада", "Это не ко времени" и тому подобное.

Очевидно, США и их союзники долгое время считали, что могут ограничить зону российского терроризма только Украиной. Мол, пусть там "отрываются", чтобы к нам не лезли, и если мы будем это россиянам демонстрировать, те ограничатся террором украинцев. Но получилось, понятно, все совсем не так.

Российский глобальный терроризм только нарастает. Россияне поняли две простые вещи: это безнаказанно, это эффективно.

Российский государственный терроризм – это уже мощный политический аргумент. Например, он активно использовался на выборах в Грузии, где господствующая пророссийская партия активно использовала в политической рекламе изображения уничтоженных украинских городов. Мол, голосуйте за нас, если не хотите такого.

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Это работает, потому что терроризм – это очень эффективная вещь. Страх – это очень мощный аргумент, и террористы это знают. Поэтому с терроризмом, вроде бы, борются. По крайней мере, Запад очень долго декларировал войну с терроризмом, ради чего даже высаживал экспедиционные войска в отдаленных Афганистане и Ираке. Но, как оказалось, есть один терроризм, который должен оставаться полностью безнаказанным. Это самый наглый, самый бесстыдный и страшный терроризм – российский государственный терроризм.

Кстати, он эффективно работает и против Запада. В публикациях, которые выходят в последнее время в местных СМИ, приводится аргумент против разрешения для Украины наносить дальнобойные удары по российской территории. Мол, россияне в ответ могут активизировать терроризм в Европе и Америке. То есть терроризм работает. А начинали с "нельзя вести с террористами переговоры".