Світовий російський тероризм

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням одразу на три джерела. Як зазначається, у такий спосіб Росія допомагала проіранському угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі, а також посилити дестабілізацію регіону.

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Ще одна свіжа новина – у Польщі затримали диверсантів, підозрюваних у зв'язках із Росією. За даними польських правоохоронців, пов'язана з російськими спецслужбами група відправляла посилки з вибуховими речовинами Європою, Великою Британією, а також тестувала доставку таких вантажів до США і Канади.

"Головними цілями стали цивільні об'єкти, зокрема, склади й великі магазини, а основним методом – підпали. Особи, які виконували завдання російських спецслужб, займалися, зокрема, розповсюдженням у Європі кур'єрських посилок із закамуфльованими запальними речовинами, які підпалювали годинниковий механізм під час транспортування", – повідомляє польська прокуратура.

Отже, Росія за всіма ознаками здійснює діяльність у світовому масштабі, яку інакше як спонсорство тероризму не назвати.

Почалося активне використання росіянами відверто терористичних методів саме з України. За час війни вони використали абсолютно все, що лише може робити терорист:

невибіркові обстріли мирних міст;

свідоме знищення медичних об'єктів (включно з найбільшою дитячою лікарнею);

показові вбивства на камеру;

атака цивільних суден з метою залякування;

знищення енергетичної та будь-якої іншої інфраструктури з метою психологічного тиску на цивільне населення.

Усі це бачили й знають. Не треба думати, що росіяни, використовуючи як засіб тероризму ракети та бомби та уникають "класичного" тероризму. Нещодавно СБУ та Нацполіція за результатами спецоперації затримали двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць української столиці. Мета – велика кількість жертв серед мирного населення.

Подібних прикладів – дуже багато. Просто на тлі щоденного "шахедного" та ракетно-бомбового терору вони губляться.

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Росіяни зрозуміли дві прості речі

Коли Україна справедливо вимагала від США визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, у відповідь лише лунали контраргументи: "Це небезпечно, розривати з ядерною державою", "Це не буде ефективно", "Це може зашкодити єдності Заходу", "Це не на часі" тощо.

Очевидно, США та їхні союзники тривалий час вважали, що можуть обмежити зону російського тероризму лише Україною. Мовляв, нехай там "відриваються", аби до нас не лізли, і якщо ми будемо це росіянам демонструвати, ті обмежаться терором українців. Але вийшло, зрозуміло, все зовсім не так.

Російський глобальний тероризм лише наростає. Росіяни зрозуміли дві прості речі: це безкарно, це ефективно.

Російський державний тероризм – це вже потужний політичний аргумент. Наприклад, він активно використовувався на виборах у Грузії, де панівна проросійська партія активно використовувала у політичній рекламі зображення знищених українських міст. Мовляв, голосуйте за нас, якщо не хочете такого.

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Це працює, бо тероризм – це дуже ефективна річ. Страх – це дуже потужний аргумент, і терористи це знають. Тому з тероризмом, начебто, борються. Принаймні, Захід дуже довго декларував війну з тероризмом, заради чого навіть висаджував експедиційні війська у віддалених Афганістані та Іракові. Але, як виявилося, є один тероризм, який має залишатися повністю безкарним. Це найнахабніший, найбезсоромніший та найстрашніший тероризм – російський державний тероризм.

До речі, він ефективно працює і проти Заходу. У публікаціях, які виходять останнім часом у тамтешніх ЗМІ, наводиться аргумент проти дозволу для України завдавати далекобійних ударів по російській території. Мовляв, росіяни у відповідь можуть активізувати тероризм у Європі та Америці. Тобто тероризм працює. А починали з "не можна вести з терористами переговори".