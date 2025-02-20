19 февраля Кит Келлог впервые посетил Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу в X.

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Как прошла встреча Сибиги и Келлога

Глава МИД Украины Андрей Сибига поделился деталями разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом в своем аккаунте в X.

По словам Сибиги, во время встречи они обсудили "пути к комплексному, справедливого и длительного мира".

Я подтвердил стремление Украины достичь мира благодаря силе и рассказал о нашем видении необходимых шагов. Также повторил, что безопасность Украины и трансатлантическая безопасность являются неразделимыми,

– написал Андрей Сибига.

Отметим, что это первый визит Кита Келлога в Киев с момента его назначения на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России.

Напомним, по словам Сибиги, нынешняя встреча в Мюнхене напоминала ту, которая была до полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда многие мировые лидеры убеждали президента Зеленского оставить Киев, потому что не верили, что Украине удастся выстоять под натиском российской агрессии.

Министр отметил, что в этом году наша страна тоже, как и три года спустя, "оказалась в центре геополитического шторма".