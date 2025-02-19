Глава МИД Украины также отметил, что украинский народ и президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

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Что заявил Сибига о ситуации в Украине

По словам министра иностранных дел, Украина выдержала "самую ужасную военную атаку в новейшей истории Европы и три года тотальной войны". Он считает, что теперь никто не сможет заставить государство сдаться.