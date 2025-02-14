Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Как прокомментировали в МИД российский удар по ЧАЭС

В МИД отметили, что сегодня ночью Россия без учета ума или гуманности, поразила место, созданное для защиты мира от радиации в Чернобыле.

Это не просто война – это чистое безумие и террор,

– написали в министерстве.

К слову, первым об ударе по саркофагу Чернобыльской АЭС сообщил Владимир Зеленский. Президент отметил, что объект оккупанты обстреляли с помощью ударного дрона с фугасной боевой частью.

На месте удара возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Сейчас уровень радиации на объекте продолжает оставаться в пределах нормы.

Глава Офиса Президента отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна начаться 14 февраля, все очень злые после российского удара по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС. Ведь в свое время весь мир помогал ликвидировать последствия катастрофы, а также инвестировала в строительство укрытия, которое атаковала Россия.