Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака. Саркофаг над блоком Чернобыльской АЭС защищает мир от радиации.

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Что сказал Ермак о роли США в строительстве укрытия на ЧАЭС

Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты в свое время много денег и усилий инвестировали в укрытие Чернобыльской АЭС, ведь это помогло защитить мир от радиационного воздействия.

Глава Офиса президента также напомнил, что строительство саркофага завершили при первой каденции президентства Дональда Трампа.

Обратите внимание! Работы по строительству Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС начались 13 февраля 2012 года. Уже в 2019 году новое укрытие сдали в эксплуатацию, а в 2020 году – все оборудование перевели в режим пробной эксплуатации.

К слову, Андрей Ермак также рассказывал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна начаться 14 февраля, мировые лидеры очень разозлились из-за новости об ударе по ЧАЭС. Ведь мир в свое время инвестировал в ликвидацию катастрофы на атомной станции и в строительство укрытия.