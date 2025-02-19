Очільник МЗС України також зазначив, що український народ та президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.

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Що заявив Сибіга про ситуацію в Україні

За словами міністра закордонних справ, Україна витримала "найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни". Він вважає, що тепер ніхто не зможе змусити державу здатися.

Український народ та його президент відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування,

– заявив Сибіга.

Зазначимо, що цей пост на його сторінці в соцмережі X з'явився невдовзі після обурливих заяв президент США Дональда Трампа.