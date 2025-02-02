Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью для Associated Press.

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Что сказал Зеленский о встрече с Келлогом

Владимир Зеленский отметил, что Кит Келлог и его команда очень скоро посетят Украину. По словам украинского лидера, это прежде всего важно для американской стороны.

Мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут работать больше, плотнее, так оно и будет,

– подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, сейчас у украинской стороны есть контакты с Келлогом, были также телефонные разговоры и соответствующие онлайн-контакты. В то же время вживую встреча произойдет в ближайшее время.

"Я имел сигналы, что в ближайшее время команда Соединенных Штатов будет в Украине. Тогда перенеслась эта дата, которая была в начале января, она перенеслась из-за юридических вопросов в Соединенных Штатах Америки", – объяснил глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что соответствующую встречу уже запланировали в ближайший период, однако пока нет четкой даты.

Президент резюмировал, что для украинской стороны важно, чтобы эта встреча состоялась в ближайшие недели. К тому же глава государства выразил уверенность, что все это произойдет.

К слову, Владимир Зеленский высказался о заявлении Кита Келлога относительно возможности окончания войны в Украине за 100 дней. Глава государства подчеркнул, что нашей стране помогли бы тотальные санкционные шаги, сильная поддержка армии, продолжение помощи и давление на Россию различными способами от США.