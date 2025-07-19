"Большой друг Украины": Стефанчук прокомментировал визит генерала Келлога

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал американского генерала Кита Келлога "большим другом Украины". Он также отметил, что спецпредставитель США играет ключевую роль в коммуникации с новой администрацией Дональда Трампа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Руслана Стефанчука во время всеукраинского молодежного форума "Державотворец".

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Как Стефанчук прокомментировал визит Келлога в Украину?

По словам Стефанчука, Келлог – "большой друг Украины". Он отметил, что спецпредставитель США играет важную роль в коммуникации с администрацией Трампа.

Те вещи о которых мы с ним говорили, я не все могу озвучивать, но из того, что я могу сказать – мы ожидаем мощного санационного пакета со стороны США,

– заявил Стефанчук.

Он также рассказал, что Верховная Рада готовит большое обращение к Конгрессу и Палате представителей США, в котором хотят попросить усилить санкционное давление, предоставить больше оружия, финансовой поддержки, способствовать передаче Украине F-16, а также помочь в возвращении домой похищенных Россией украинских детей.

"Мы видим, как в правильном направлении меняется риторика США и мы поддерживаем это. Для нас очень важно, что новая администрация в конце концов видит, что единственным виноватым за эту войну является Владимир Путин и российский народ", – подчеркнул председатель Верховной Рады.