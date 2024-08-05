Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт-международник Богдан Ференс, добавив, что связи с этими странами на африканском континенте остались еще со времен СССР. Он напомнил и о соответствующих учебных программах, когда представители африканских элит могли учиться в советских учреждениях высшего образования.

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Справедливый мир и продовольственная безопасность

Ференс отметил, что борьба между Западом, Россией и Китаем за определенные африканские страны, лидеров или политические силы в африканском регионе до сих пор продолжается. Визит министра МИД Украины призван в конечном итоге принести улучшение сотрудничества с теми лидерами и странами Африки, которые понимают важность продовольственной безопасности. Ведь для них это интересный и насущный вопрос.

О понимании важности справедливого мира в российско-украинской войне, по мнению эксперта-международника, не стоит рассчитывать, что в странах Африки глубоко разбираются в этой теме. Он отметил, что этот континент живет в своей системе координат, где также множество конфликтов, войн, которые длятся много десятков лет и их не решают ни западные страны, ни другие. Ожидать, что там сразу будет понимание относительно войны в Украине и будет позиция такая, как на Западе – не стоит.

Но дипломатия – это не только о комфорте, это о работе в личных отношениях с лидерами, о голосовании Генассамблеи ООН или на других международных платформах, где каждый голос важен, поэтому Украина должна работать в этом направлении,

– озвучил Ференс.

Почему Украина не активизировалась раньше вокруг Африки

Эксперт-международник предположил, что после визита Кулебы на африканский континент могут быть разработаны определенные проекты, которые будут интересны для Украины, Африки, финансовых западных институтов. Он также объяснил, почему украинская сторона ранее не слишком проявляла активность по налаживанию диалога со странами Африки. По его словам, это объясняется тем, что это географически довольно отдаленный регион.

"Надо направлять ресурсы, особенно когда они имеют лимит в дипломатии, в приоритетное направление. Сейчас нужно выделить из африканского региона те страны и тех политиков, которые занимают позицию посередине или уже точно на стороне Украины. Потому что с другими работать трудно, я пока не вижу необходимости в этом. Наша внешняя политика это понимает и сейчас не приоритезирует те страны, где серьезно сидят китайцы или русские", – подытожил Ференс.