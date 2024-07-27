Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, чем больше у Пекина будет интерес к Украине, тем больше китайцы будут заинтересованы, чтобы война в нашем государстве закончилась быстрее и на наших условиях.

К теме Пекин соглашается, нужна не иллюзия мира, – обращение Кулебы по результатам визита в КНР

Китай отстаивает собственные интересы

Рамиз Юнус отметил, что, очевидно, Китай хотел встретиться с украинской делегацией. Это результат успешной работы нашего посла, который там работает. Возможно, встреча Президента Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина тоже состоится.

Вероятно, в перспективе встреча Си Цзиньпина с президентом Зеленским тоже может состояться. Ее нужно будет готовить. Должна сработать политическая конъюнктура. Для того, чтобы такие встречи происходили, главный вопрос, на которые также должны найти ответ – в чем интерес Китая относительно Украины?

– подчеркнул он.

Китай отстаивает и будет отстаивать свои интересы относительно тех стран, с которыми сотрудничает, в которые инвестирует. Поэтому Си Цзиньпин проводит встречи с мировыми лидерами, опираясь на то, выгодно ли это Китаю.

Смотрите также Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

"Поэтому это очень хорошо. Было бы хорошо увидеть последствия этого визита, который совершил Кулеба, в предметной плоскости. Потому что чем более лояльно будет относиться Китай к Украине, чем больше будет интерес в КНР, тем больше Пекин будет заинтересован, чтобы война быстрее закончилась так, как этого хочет Украина", – считает политолог.