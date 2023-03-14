Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, во время своего визита в Иран Лукашенко на самом деле не мог проявиться как самостоятельный политический деятель.

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"Лукашенко находится в большей изоляции, чем Путин"

Ведь самопровозглашенного президента Беларуси никто в цивилизованном мире не воспринимает как самостоятельного политика.

Лукашенко находится даже в большей изоляции, чем Владимир Путин. Даже если на Беларусь еще не наложили все возможные типы санкций, Запад не будет обращаться к белорусскому диктатору. Ведь он почти не влияет на реальную ситуацию,

– отметил Божко.

Политический консультант отметил, что самопровозглашенного президента Беларуси все меньше считают лидером суверенного государства. К нему относятся, как к руководителю марионеточного правительства, которым на самом деле руководит Россия.

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Какова была задача Лукашенко в Иране

Отправившись в Иран, белорусский диктатор пытался создать некую иллюзию собственной субъектности. Вероятно, Кремль мог дать ему определенную задачу.

Не исключено, что Лукашенко будет отведена определенная роль лидера государства в новом антизападном альянсе. В рамках создания модели такого объединения или хотя бы заключения определенного договора белорусский диктатор и мог посетить Иран,

– допустил Божко.

По его словам, старые форматы, которые Россия создавала раньше, уже не работают. К примеру, уже почти исчерпала свою роль Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сейчас в ОДКБ происходят внутренние склоки. Армения постоянно говорит, что ее национальные интересы не защитили во время конфликта с Азербайджаном", – рассказал политический консультант.

Россия стремится создать "восточное НАТО"

Он отметил, что падение старых антизападных организаций приводит к тому, что Россия и ее сателлиты будут стремиться создавать новые коалиции, которые могли бы противостоять Западу

Например, Москва и ее союзники будут активнее в прокитайских образованиях, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Это нужно Кремлю для того, чтобы создать альтернативное поле – что-то вроде "восточного НАТО",

– сказал Божко.

Глава Центра политических студий "Доктрина" считает, что Лукашенко и сам не в восторге от того, что теряет свою политическую самостоятельность. Однако диктатор не может ничего сделать, поскольку сам находится в изоляции, и не способен сопротивляться давлению со стороны Москвы.

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