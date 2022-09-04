Так, МАГАТЭ является просто специализированным подразделением по ядерной безопасности, которое входит в структуру ООН. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

К теме Помимо возможного "Чернобыля-2" есть еще одна угроза, – политолог о ситуации вокруг ЗАЭС

В чем ценность пребывания миссии на ЗАЭС

По его словам, следует помнить, что в Совбез ООН входит россия и организация "постоянно очень обеспокоена, но слаба". А МАГАТЭ является отражением структуры организации, поэтому до санкций против россии и серьезной ответственности "очень далеко".

Ценность пребывания там экспертов в сдерживающем факторе,

– отметил Солонтай.

То есть ценность пребывания экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в том, что вероятность ядерного взрыва или какой-то катастрофической ситуации на атомной станции достаточно низка, чем когда там находятся только россияне. И в этом, по мнению Солонтая, может быть наибольший результат.

Как разрешить ситуацию на атомной станции

Но риск катастрофы на Запорожской АЭС все равно остается, визит МАГАТЭ – только временное решение проблемы.

Разрешение ситуации (на ЗАЭС – 24 канал) в деоккупации Энергодара,

– подчеркнул Солонтай.

Он отметил, что необходимо развивать контрнаступление и освобождать оккупированные территории. Тогда россия, вероятно, не выдержит давления Вооруженных Сил Украины и прибегнет к очередному "жесту доброй воли".

Солонтай объяснил в чем ценность пребывания миссии на ЗАЭС: смотрите видео

Ситуация вокруг ЗАЭС: последние новости