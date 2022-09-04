Так, МАГАТЭ является просто специализированным подразделением по ядерной безопасности, которое входит в структуру ООН. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
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В чем ценность пребывания миссии на ЗАЭС
По его словам, следует помнить, что в Совбез ООН входит россия и организация "постоянно очень обеспокоена, но слаба". А МАГАТЭ является отражением структуры организации, поэтому до санкций против россии и серьезной ответственности "очень далеко".
Ценность пребывания там экспертов в сдерживающем факторе,
– отметил Солонтай.
То есть ценность пребывания экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в том, что вероятность ядерного взрыва или какой-то катастрофической ситуации на атомной станции достаточно низка, чем когда там находятся только россияне. И в этом, по мнению Солонтая, может быть наибольший результат.
Как разрешить ситуацию на атомной станции
Но риск катастрофы на Запорожской АЭС все равно остается, визит МАГАТЭ – только временное решение проблемы.
Разрешение ситуации (на ЗАЭС – 24 канал) в деоккупации Энергодара,
– подчеркнул Солонтай.
Он отметил, что необходимо развивать контрнаступление и освобождать оккупированные территории. Тогда россия, вероятно, не выдержит давления Вооруженных Сил Украины и прибегнет к очередному "жесту доброй воли".
Солонтай объяснил в чем ценность пребывания миссии на ЗАЭС: смотрите видео
Ситуация вокруг ЗАЭС: последние новости
- Запорожская АЭС 3 сентября снова потеряла связь с внешней линией электропередач. Объект продолжает предоставлять электроэнергию в сеть по резервной линии.
- Миссия МАГАТЭ, попавшая на атомную станцию, сделала первое заявление. Отметили, что целостность ЗАЭС нарушалась несколько раз, а работники станции в тяжелом эмоциональном состоянии, но благодаря профессионализму выполняют свою работу.
- Несмотря на неопровержимые доказательства противоположного, россияне до сих пор пытаются убеждать мир в том, что именно ВСУ обстреливали ЗАЭС. В частности, когда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел прилетевший с оккупированной территории снаряд, они сказали, что тот "развернулся".
- Европейский совет полностью поддерживает работу МАГАТЭ, которая недавно посетила Запорожскую АЭС. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что россия поставила мир под угрозу, и необходимо обеспечить ядерную безопасность.