Так, МАГАТЕ є просто спеціалізованим підрозділом з питань ядерної безпеки, який входить до структури ООН. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
До теми Крім можливого "Чорнобилю-2" є ще одна загроза, – політолог про ситуацію довкола ЗАЕС
У чому цінність перебування місії на ЗАЕС
За його словами, слід пам'ятати, що до Радбезу ООН входить росія й організація "постійно дуже стурбована, але слабка". А МАГАТЕ є відображенням структури організації, тому до санкцій проти росії та серйозної відповідальності "дуже далеко".
Цінність перебування там експертів у стримуючому факторі,
– зазначив Солонтай.
Тобто цінність перебування експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС у тому, що ймовірність ядерного вибуху або якоїсь катастрофічної ситуації на атомній станції є досить низькою, ніж коли там перебувають тільки росіяни. І в цьому, на думку Солонтая, може бути найбільший результат.
Як вирішити ситуацію на атомній станції
Але ризик катастрофи на Запорізькій АЕС все одно лишається, візит МАГАТЕ – тільки тимчасове розв'язання проблеми.
Вирішення ситуації (на ЗАЕС – 24 канал) у деокупації Енергодара,
– наголосив Солонтай.
Він зауважив, що необхідно розвивати контрнаступ та звільняти окуповані території. Тоді росія, ймовірно, не витримає тиску Збройних Сил України й вдасться до чергового "жесту доброї волі".
Солонтай пояснив у чому цінність перебування місії на ЗАЕС: дивіться відео
Ситуація навколо ЗАЕС: останні новини
- Запорізька АЕС 3 вересня знову втратила зв'язок із зовнішньою лінією електропередач. Об'єкт продовжує надавати електроенергію до мережі по резервній лінії.
- Місія МАГАТЕ, яка потрапила на атомну станцію, зробила першу заяву. Зазначили, що цілісність ЗАЕС порушували кілька разів, а працівники станції у важкому емоційному стані, але завдяки професіоналізму виконують свою роботу.
- Попри неспростовні докази протилежного, росіяни досі намагаються переконувати світ, що саме ЗСУ обстрілювали ЗАЕС. Зокрема, коли голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі побачив снаряд, який прилетів з окупованої території, вони сказали, що той "розвернувся".
- Європейська рада повністю підтримує роботу МАГАТЕ, яка нещодавно відвідала Запорізьку АЕС. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що росія поставила світ під загрозу, й необхідно забезпечити ядерну безпеку.