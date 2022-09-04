Так, МАГАТЕ є просто спеціалізованим підрозділом з питань ядерної безпеки, який входить до структури ООН. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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У чому цінність перебування місії на ЗАЕС

За його словами, слід пам'ятати, що до Радбезу ООН входить росія й організація "постійно дуже стурбована, але слабка". А МАГАТЕ є відображенням структури організації, тому до санкцій проти росії та серйозної відповідальності "дуже далеко".

Цінність перебування там експертів у стримуючому факторі,

– зазначив Солонтай.

Тобто цінність перебування експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС у тому, що ймовірність ядерного вибуху або якоїсь катастрофічної ситуації на атомній станції є досить низькою, ніж коли там перебувають тільки росіяни. І в цьому, на думку Солонтая, може бути найбільший результат.

Як вирішити ситуацію на атомній станції

Але ризик катастрофи на Запорізькій АЕС все одно лишається, візит МАГАТЕ – тільки тимчасове розв'язання проблеми.

Вирішення ситуації (на ЗАЕС – 24 канал) у деокупації Енергодара,

– наголосив Солонтай.

Він зауважив, що необхідно розвивати контрнаступ та звільняти окуповані території. Тоді росія, ймовірно, не витримає тиску Збройних Сил України й вдасться до чергового "жесту доброї волі".

Солонтай пояснив у чому цінність перебування місії на ЗАЕС: дивіться відео

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