Германия дает Украине 1,35 миллиарда евро на оружие и энергетику: итоги визита Мерца

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев состоялся на фоне новых российских атак на столицу. Берлин объявил о пакете помощи Украине в размере 1,35 миллиарда евро, большая часть которого пойдет на оборонные нужды.

О результатах визита Мерца в Киев в эфире 24 Канала рассказала журналистка Наталья Луценко.

Основные договоренности Украины и Германии

Немецкий канцлер прибыл в украинскую столицу вместе с большой делегацией, когда Россия с самого утра совершила атаку на город. Однако на планы политиков это никак не повлияло.

Главным результатом переговоров стало объявление Германией о новом пакете помощи Украине на 1,35 миллиарда евро – один миллиард пойдет на оборонку, на оружие, в частности на ПВО. Ну, а 350 миллионов пойдут на подготовку энергетического сектора к зиме.

Отдельное направление сотрудничества – производство средств противодействия реактивным "Шахедам". Часть немецкой помощи будет направлена именно на производство перехватчиков.

Украина и Германия во время визита Мерца подписали 15 соглашений и документов. Они касаются безопасности, разработки оружия, закупок у немецкой промышленности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет финансировать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными беспилотниками. По его словам, в этой сфере уже удалось достичь значительного технологического прогресса, а производство планируется быстро запустить в серию.

Помимо ПВО и беспилотных систем, стороны договорились о сотрудничестве в сфере вооружений и энергетики. Таке взаимодействие должно укрепить обороноспособность Украины и помочь подготовить украинскую энергосистему к зиме.

Главное о визите Мерца: смотрите видео

Напомним, Мерц во время визита в Киев 4 октября попал под воздушную тревогу. В столице в это время раздавались сирены, взрывы и работала противовоздушная оборона. Он вместе с президентом Владимиром Зеленским находился возле поврежденного здания Национальной академии наук Украины.