Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, такие тесные отношения Китая и России вызывают беспокойство.

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Китай не может без связей с Россией

Артур Харитонов объяснил, визит главы китайского Минобороны в страну-агрессорку – это плевок в лицо всему цивилизованному миру.

"3 дня – это многовато для военной дипломатии. Они, действительно, наговорили многое, обнимались и подписывали разные документы", – убежден он.

Пока точно не известно, о чем удалось договориться сторонам.

Нынешний министр КНР под санкциями США в связи с Россией. Он является близким другом Сергея Шойгу, единомышленником Владимира Путина,

– объяснил он.

Так что ожидать отграничения от России все же не следует.

О чем договорились страны

Артур Харитонов подчеркнул, что беспокойство вызывает соглашение между Академией Генштаба России и Академией народно-освободительной армии Китая.

С 1 сентября 2023 года огромное количество китайских офицеров высшего уровня будут ездить в Москву и учиться с убийцами, то есть с людьми, участвующими в войне против Украины,

– рассказал он.

По его словам, мы должны обратить на это внимание и внимательно следить за событиями, которые будут происходить дальше. Очевидно, что Китай и Россия не будут публично рассказывать о своих договоренностях.

Сомнительная позиция Китая: основное