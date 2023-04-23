Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. По его словам, такие тесные отношения Китая и России вызывают беспокойство.
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Китай не может без связей с Россией
Артур Харитонов объяснил, визит главы китайского Минобороны в страну-агрессорку – это плевок в лицо всему цивилизованному миру.
"3 дня – это многовато для военной дипломатии. Они, действительно, наговорили многое, обнимались и подписывали разные документы", – убежден он.
Пока точно не известно, о чем удалось договориться сторонам.
Нынешний министр КНР под санкциями США в связи с Россией. Он является близким другом Сергея Шойгу, единомышленником Владимира Путина,
– объяснил он.
Так что ожидать отграничения от России все же не следует.
О чем договорились страны
Артур Харитонов подчеркнул, что беспокойство вызывает соглашение между Академией Генштаба России и Академией народно-освободительной армии Китая.
С 1 сентября 2023 года огромное количество китайских офицеров высшего уровня будут ездить в Москву и учиться с убийцами, то есть с людьми, участвующими в войне против Украины,
– рассказал он.
По его словам, мы должны обратить на это внимание и внимательно следить за событиями, которые будут происходить дальше. Очевидно, что Китай и Россия не будут публично рассказывать о своих договоренностях.
Сомнительная позиция Китая: основное
- Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские республики, которой также считается Украина, "не обладают эффективным статусом в международном праве". Также он сказал, что Крым всегда был русским.
- ОП четко выразили свою позицию о том, что "все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус", в отличие от страны-агрессора.
- Литва и Эстония оперативно отреагировали на такое заявление. В частности, министерство иностранных дел Эстонии вызывает представителя Китая из-за сомнительных утверждений.