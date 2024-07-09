Российский оппозиционный политик Ольга Курносова объяснила 24 Каналу, почему премьер Венгрии летает и туда и сюда. По ее словам, Орбан – это тот человек, с которым любой может договориться, просто предложив более выгодные условия.

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Почему Орбан поехал в Россию

По мнению Курносовой, Брюссель не поручал премьеру Виктору Орбану вести переговоры с Владимиром Путиным. Политик в Москве торговал тем, что Венгрия будет главой Евросоюза. Однако это не дает никаких дополнительных обязанностей.

Кремлю выгодно показать, что хотя бы кто-то приезжает в Москву. Не только лидеры африканских государств разной степени "каннибализма", а и европейский глава государства и политик. Обратите также внимание, что Венгрия одна из немногих европейских стран, которая выдает россиянам туристические визы,

– отметила российский оппозиционный политик.

Также Орбана катается в Украину и Россию, поскольку не рассчитал, что позиций двух стран могут кардинально отличаться. Премьер прямо заявил, что Путин не выразил заинтересованности в прекращении огня, чтобы создать предпосылки для более основательных переговоров о мире.

Однако не забывайте, как Венгрия каждый раз снимает вето в ЕС. Обычно это происходит путем финансовых колебаний из европейского бюджета в венгерский. Поэтому поездка может быть связана с какими-то дополнительными экономическими или финансовыми преференциями для Венгрии, которые выполнила Москва. Орбану выгоден визит, и больше ничего,

– предположила Ольга Курносова.

Отметим, что Виктор Орбан посетил Китай после визитов в Киев и Москву. В китайском государственном правительственном агентстве новостей Xinhua заверили, что Орбан встретится с Си 8 июля для углубленного общения "по вопросам, представляющих взаимный интерес".