Представители Трампа отправляются в Москву и Киев: в CNN объяснили, почему дипломатический прорыв маловероятен

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни посетят Москву и Киев с предложениями о прекращении войны. Переговоры считаются важными, однако дипломатическое решение для скорейшего прекращения боевых действий пока остается маловероятным.

Об этом сообщает CNN.

Почему визит Виткоффа и Кушнера может ничего не изменить?

Американские переговорщики рассчитывают провести встречи уже в эти выходные, причем воскресный визит в украинскую столицу станет для них первым с начала нынешней дипломатической миссии. О подготовке поездки официально объявил Дональд Трамп в Белом доме, отметив высокий уровень своих представителей.

Я отправил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать,

– заявил американский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие американской делегации в Киев 6 сентября после их переговоров в российской столице. Украинская сторона обеспечит нормальное функционирование воздушного пространства для пролета делегации и ожидает от России соблюдения зеркального режима тишины на время проведения встреч.

Основным препятствием для достижения соглашения остается позиция Владимира Путина, который до сих пор настаивает на максималистских требованиях. Москва требует передачи под свой контроль значительных украинских территорий, отказа Киева от вступления в НАТО и существенного сокращения украинских вооруженных сил, что категорически неприемлемо для Украины.

В Кремле также не видят оснований для прорыва, ведь предыдущие контакты не дали результатов. Российская сторона не демонстрирует готовности уступать в своих претензиях и продолжает массированные воздушные удары по украинским городам.

Напомним, Россия, вероятно, пытается сорвать поездку американских представителей в Украину. В ISW отмечают, что Владимир Путин не демонстрирует готовности гарантировать безопасность делегации во время ее пребывания в Киеве, что может свидетельствовать о нежелании Кремля признавать США посредником в мирных переговорах. В свою очередь, Виткофф и Кушнер, по данным источников, выражали обеспокоенность по поводу собственной безопасности.