Соответствующее фото опубликовала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс. Фотография вызвала шквал комментариев в твиттере.
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Сунак встретился с Патроном
Симонс обнародовала фото встречи британского премьера и украинской собачки-сапера. На фотографии можно увидеть, как Сунак улыбается.
В комментариях Патрон рассказал, что так рассмешило политика. По словам спесика, они обсуждали важные темы по разминированию.
Однако на этом фото я рассказываю свой анекдот о саперах, поэтому премьер улыбается,
– написал Патрон.
Патрон встретился с Сунаком / Фото Мелинды Симонс
Патрон получил титул "Пса доброй воли" от ЮНИСЕФ
Собака-сапер Патрон получил титул "Пса Доброй Воли" от ЮНИСЕФ в Украине. Он ведь не только защищает детей от мин, но и помогает им поддерживать психическое здоровье.
Во Всемирный день ребенка Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и представители Патрона подписали Меморандум. Документ углубляет сотрудничество фонда и известной собачки-сапера в поддержке психического здоровья детей и популяризации темы минного образования и безопасности. Детский фонд ООН и Патрон будут сотрудничать, информируя украинцев о:
- рисках взрывоопасных предметов,
- уменьшении рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны войны,
- поддержке ментального здоровья и психосоциальной поддержке детей, подростков, молодежи, их опекунов и педагогов.
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