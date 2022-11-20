Соответствующее фото опубликовала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс. Фотография вызвала шквал комментариев в твиттере.

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Сунак встретился с Патроном

Симонс обнародовала фото встречи британского премьера и украинской собачки-сапера. На фотографии можно увидеть, как Сунак улыбается.

В комментариях Патрон рассказал, что так рассмешило политика. По словам спесика, они обсуждали важные темы по разминированию.

Однако на этом фото я рассказываю свой анекдот о саперах, поэтому премьер улыбается,

– написал Патрон.



Патрон встретился с Сунаком / Фото Мелинды Симонс

Патрон получил титул "Пса доброй воли" от ЮНИСЕФ

Собака-сапер Патрон получил титул "Пса Доброй Воли" от ЮНИСЕФ в Украине. Он ведь не только защищает детей от мин, но и помогает им поддерживать психическое здоровье.

Во Всемирный день ребенка Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и представители Патрона подписали Меморандум. Документ углубляет сотрудничество фонда и известной собачки-сапера в поддержке психического здоровья детей и популяризации темы минного образования и безопасности. Детский фонд ООН и Патрон будут сотрудничать, информируя украинцев о:

рисках взрывоопасных предметов,

уменьшении рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны войны,

поддержке ментального здоровья и психосоциальной поддержке детей, подростков, молодежи, их опекунов и педагогов.

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