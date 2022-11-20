Відповідне фото опублікувала пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Світлина викликала шквал коментарів у твітері.
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Сунак зустрівся з Патроном
Сімонс оприлюднила фото зустрічі британського прем'єра та українського песика-сапера. На світлині можна побачити, як Сунак посміхається.
У коментарях Патрон розповів, що так розсмішило політика. За словами песика, вони обговорювали важливі теми щодо розмінування.
Проте на цьому фото я розповідаю свій анекдот про саперів, тому прем'єр посміхається,
– написав Патрон.
Патрон зустрівся із Сунаком / Фото Мелінди Сімонс
Патрон отримав титул "Пса доброї волі" від ЮНІСЕФ
Собака-сапер Патрон отримав титул "Пса Доброї Волі" від ЮНІСЕФ в Україні. Адже він не лише захищає дітей від мін, а й допомагає їм підтримувати психічне здоров'я.
До Всесвітнього дня дитини Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та представники Патрона підписали Меморандум. Документ поглиблює співпрацю фонду та відомого песика-сапера у підтримці психічного здоров'я дітей та популяризації теми мінної освіти та безпеки. Дитячий фонд ООН та Патрон співпрацюватимуть, інформуючи українців про:
- ризики вибухонебезпечних предметів,
- зменшення ризиків надзвичайних ситуацій через війну,
- підтримку ментального здоров'я та психосоціальну підтримку дітей, підлітків, молоді, їхніх опікунів та освітян
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