До Всесвітнього дня дитини Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та представники Патрона підписали Меморандум про співпрацю. У заході взяв участь і сам песик.

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Патрон та ЮНІСЕФ співпрацюватимуть

Документ, підписаний представниками ЮНІСЕФ та Патрона, поглиблює співпрацю фонду та відомого песика-сапера у підтримці психічного здоров'я дітей та популяризації теми мінної освіти та безпеки. Дитячий фонд ООН та Патрон співпрацюватимуть, інформуючи українців про:

ризики вибухонебезпечних предметів,

зменшення ризиків надзвичайних ситуацій через війну,

підтримку ментального здоров'я та психосоціальну підтримку дітей, підлітків, молоді, їхніх опікунів та освітян.

Немає дитини в Україні, яка б не знала про Пса Патрона. Патрон завоював довіру та серця всіх українців, і спільно з ЮНІСЕФ Патрон буде просувати вкрай важливі речі для українського суспільства, такі як мінна просвіта та психічне здоров'я,

– зауважив голова Дитячого фонду ООН в Україні Мурат Шахін.

Він додав, що завдяки своїм власникам Патрон як ніхто інший знає все про вибухонебезпечні предмети, заміновані поля та місця, а також постійно долучається до активностей з мінної просвіти.

"Також він вміє підбадьорити, щиро поспівчувати, з почуттям гумору втішити. Спостерігати та комунікувати з ним – це допомагає не тільки малечі, але і дорослим подолати стрес та підняти настрій", – підсумував Шахін.

Дивіться фото із заходу / Фото ДСНС

В межах співпраці вже запустили розробку в технології доповненої реальності AR інстаграм-маску з Патроном. Песик стане помічником для дітей і підлітків, який щодня надаватиме поради та підказки в навчанні.

За допомогою мультиплікаційного, інтерактивного, ненав'язливого та доступного для дітей формату Патрон допоможе донести до дітей найважливіше про ментальне здоров'я та мінну безпеку. Це необхідно для того, щоб:

полегшити вплив війни та обмежень у спілкуванні з однолітками на психічне здоров'я дітей,

запобігти небезпечним ситуаціям, пов'язаних із вибухонебезпечними залишками війни.

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