Визит премьера Японии в Украину: Токио подставит Киеву плечо

Глава японского правительства впервые с начала полномасштабного вторжения России приехал в Украину. Кисида Фумио встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, главными темами на повестке дня будут вопросы экономики, инфраструктуры и энергетики.

Вопросы безопасности останутся "за закрытыми дверями"

21 марта в Украину с неожиданным визитом приехал премьер-министр Японии Кисида Фумио. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Следует отметить, что это первый визит главы японского правительства в Украину с начала полномасштабного вторжения.

В первую очередь, будут обсуждаться вопросы экономики, инфраструктуры и энергетики. Это то, в чем Япония уже готова подставить плечо Украине – и финансово, и технологически. Вопросы безопасности, вероятно, останутся в закрытой части (встречи – 24 Канал). Япония сейчас, думаю, не будет готова говорить о военном сотрудничестве и вопросах безопасности,

– отметил Олег Саакян.

Кроме того, добавил политолог, обсуждать могут промышленное сотрудничество, вероятно, гражданского назначения. Речь идет о процессе восстановления послевоенной Украины.

Этот визит готовился давно, о нем говорили в экспертных кругах. Премьер-министр Японии не ехал бы в Украину, если бы определенный пакет договоренностей между странами не был достигнут. Повестка дня поэтому достаточно плотная и наработанная.

Олег Саакян отмечает также, что в Японии много друзей Украины, а наш посол Сергей Корсунский хорошо делает свою работу и это замечают как японские чиновники, так и японские медиа.

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