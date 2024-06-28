По данным журналистов, в период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для автомобилей и мотоциклов "Аурус" на сумму не менее 34 миллионов долларов.

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Путин подарил Киму "российский" автомобиль

Российский лимузин в стиле ретро Aurus Senat является официальным президентским автомобилем России. Теперь кремлевский диктатор подарил Ким Чен Ыну два автомобиля Aurus. Стоимость одного такого стартует от 528 356 долларов.

В 2018 году российский автопром представил "Аурус" как символ уменьшения зависимости российской промышленности от импортных технологий и товаров. В то же время таможенные документы показывают, что компания, которая его производит, закупает импортные запчасти, многие из которых поступают в Россию из Южной Кореи.

Импорт включал детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллионов долларов, импортированных из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран ЕС,

– говорится в материале.

Интересно, что иностранные поставки продолжали поступать и после полномасштабного вторжения России в Украину. С февраля 2022 года было импортировано товаров на сумму почти 16 миллионов долларов, в том числе на 5 миллионов долларов деталей, произведенных в Южной Корее.

Обратите внимание! Сама компания-производитель Aurus LLC с февраля 2024 года находится под санкциями США.

Журналисты Reuters добавили, что определить, какие импортные детали оказались именно в подаренном Киму автомобиле фактически невозможно.