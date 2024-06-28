За даними журналістів, у період з 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та комплектуючі для автомобілів та мотоциклів "Аурус" на суму не менше ніж 34 мільйонів доларів.

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Путін подарував Кіму "російський" автомобіль

Російський лімузин у стилі ретро Aurus Senat є офіційним президентським автомобілем Росії. Тепер кремлівський диктатор подарував Кім Чен Ину два автомобілі Aurus. Вартість одного такого стартує від 528 356 доларів.

У 2018 році російський автопром презентував "Аурус" як символ зменшення залежності російської промисловості від імпортних технологій і товарів. Водночас митні документи показують, що компанія, яка його виготовляє, закуповує імпортні запчастини, багато з яких надходять до Росії з Південної Кореї.

Імпорт включав деталі кузова автомобіля, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже 15,5 мільйонів доларів, імпортованих з Південної Кореї. Запчастини також імпортувалися з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС,

– йдеться у матеріалі.

Цікаво, що іноземні поставки продовжували надходити та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 мільйонів доларів, у тому числі на 5 мільйонів доларів деталей, вироблених у Південній Кореї.

Зверніть увагу! Сама компанія-виробник Aurus LLC з лютого 2024 року знаходиться під санкціями США.

Журналісти Reuters додали, що визначити, які імпортні деталі опинилися саме в подарованому Кіму автомобілі фактично неможливо.