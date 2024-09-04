По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, которым он поделился с 24 Каналом, Путин искал такую страну, которая возьмет на себя риски и даст ему возможность поиздеваться над Международным уголовным судом. Ранее в МИД Украины назвали поступок Монголии "тяжелым ударом" по МУС и международной системе уголовного права.

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Кремль больше заинтересован в сотрудничестве

Против Улан-Батора, который по мнению политтехнолога, наплевал на международное право, должны быть применены жесткие санкции за то, что он легализовал убийцу, террориста и похитителя украинских детей.

Иначе для Путина откроются двери туда, куда он боялся ехать. Если же Запад не отреагирует на это событие, то российский диктатор в следующую страну будет открывать двери ногой,

– отметил Тизенгаузен.

В то же время Монголия энергетически зависима от Москвы, ведь географически зажата между Россией и Китаем. Однако, по его мнению, на сегодня больше Кремль заинтересован в сотрудничестве с Монголией, чем она с ним.

Он поехал в Монголию не на празднование 85-й годовщины битвы на реке Халхин-Гол, это прикрытие. На самом деле Путин пытается спасти "Газпром", который 2023 год закончил с убытком 7 миллиардов долларов,

– объяснил политтехнолог.

Монголия сейчас активно развивает добычей ресурсов – полезных ископаемых, в частности, вместе с западными компаниями. Соответственно этот сектор экономики требует много ресурсов.

Поэтому Путин и помчался в Монголию. Появилась информация, что он ей топливо и газ со скидками будет продавать. Ему нужно куда-то продавать то, что он не может сбывать в другие страны из-за санкций. Это и есть главная цель его визита в Монголию,

– отметил Борис Тизенгаузен.

К слову, представитель монгольского правительства прокомментировал, почему страна не арестовала Путина во время его визита. Монголия, по его словам, находится в ситуации энергетической зависимости, в частности, от России. Улан-Батор импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии у непосредственных соседей. Эти поставки, как отметил представитель, имеют "решающее значение" для обеспечения существования Монголии.